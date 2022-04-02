Россияне вспомнили один из главных атрибутов советской квартиры

Многоярусную люстру ценой в 25 рублей вспомнили россияне, как один из главных атрибутов советской квартиры. Ее снимок выложили в сообщество «СССР — вспомним как это было» во «ВКонтакте».

Люстра «Каскад» состояла из нескольких ярусов со стеклянными или пластиковыми подвесками и была предметом желания многих советских граждан. Администраторы сообщества напомнила, что помыть такую люстру было непросто. «Все висюльки надо было снять, замочить в тазике с моющим средством, ополоснуть, просушить и вернуть на место. Занятие геморройное. Но чего не сделаешь ради моды», — написали в группе.

Сложность очистки «Каскада» подтвердили многие комментаторы. «Снять висюльки, помыть, обсушить и обратно повесить — вся жизнь перед глазами прошла!», «И не столько мыть, сколько потом пластинки вставлять», — написали пользователи. Кто-то добавил, что категорически не стоило одеваться, стоя под такой люстрой — одежда могла зацепиться за подвески.

Люстра оказалась знакома практическивсем. У кого-то она висела дома, кто-то видел ее у родственников и знакомых. А у некоторых «Каскад» сохранился до сих пор. Пользователи отметили, что в некоторых люстрах подвески были хрустальными — часто они производились в ГДР. Случайно разбить хотя бы одну деталь в них считалось серьезной порчей имущества.

Ранее люстра из хрусталя попала в список «роскошных» деталей советского быта по мнению пользователей сети.