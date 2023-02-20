На парковке в столичном дворе обнаружили военный автомобиль-амфибию

На парковке в одном из дворов в центре столицы был обнаружен раритетный автомобиль-амфибия. О необычной находке пользователям сети рассказал администратор Telegram-канала «Москва. Детали».

По словам автора, заброшенный автомобиль Ford GPA был найден в сквере за бывшей усадьбой на улице Большая Полянка. Машина, сделанная в форме плоскодонной лодки, поставлялась из США Советскому Союзу во время Второй мировой войны.

Как сообщает источник, в середине 2000 годов историками-энтузиастами был открыт музей ленд-лиза (программа кредитования, экономическая помощь союзникам США в виде сдаваемых в аренду военного снаряжения, транспорта, различного оборудования, прим. «Мосленты»). В экспозиции был и этот военный автомобиль. Однако в 2014 году музей закрылся, коллекция распалась, а автомобиль-амфибия оказался на улице.

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