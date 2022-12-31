История
11:58, 31 декабря 2022
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Названо имя автора самой известной новогодней песни

Названо имя автора самой известной новогодней песни
Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Имя автора слов самой известной новогодней песни «В лесу родилась елочка…» назвал в своей статье на «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт. Это москвичка Раиса Кудашева, которая до октября 1917 года была княгиней.

«Именно она написала стихотворение «Елка», которое было напечатано к Рождеству 1903 года в журнале "Малютка". Оно было подписано псевдонимом "А.Э.". Вскоре песня, соскользнув с журнальных страниц, ушла в народ», — рассказал Бурт.

Много лет набиравшие популярность куплеты исполняли на детских концертах, утренниках и елках. Лишь спустя много лет в одной из публикаций указали, кто автор стихов.

Всю жизнь Кудашева писала стихи и сказки для детей. «Ее хвалили многие, среди них известный артист Михаил Жаров и поэт Самуил Маршак. Но сейчас автор "Елочки", увы, забыт…» — отметил Бурт.

Ранее россияне выбрали пять самых новогодних сцен из знаменитых советских фильмов. Больше половины опрошенных проголосовали за эпизод из дебютной картины Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

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