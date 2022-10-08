История
05:25, 08 октября 2022
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Раскрыта история разделения знаменитой московской бани на мужскую и женскую

Раскрыта история разделения знаменитой московской бани на мужскую и женскую
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Историю разделения знаменитых Сандуновских бань в центре Москвы на мужскую и женскую раскрыли авторы Telegram-канала «История Москвы». Бани были основаны известным актером времен Екатерины Великой Силой Сандуновым, напомнил автор.

«И, кстати, именно Сила Сандунов посчитал нужным делить баню на мужское и женское отделения, потому что, как бы нас это ни удивляло сейчас, раньше все пользовались одним помещением», — написал он.

Ранее способ соблюдения личной гигиены в довоенной Москве раскрыла «Мослента», сославшись на архивные воспоминания специалиста в области химического машиностроения, Валерия Любартовича. Стало известно, что вся его семья раз в неделю посещала баню.

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