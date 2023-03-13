Россияне перечислили работающие до сих пор бытовые приборы из СССР

Бытовые приборы, купленные в СССР и работающие до сих пор, перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Чаще всего комментаторы упоминали холодильники «ЗИЛ», «Ока» и «Свияга».

«У половины России эти холодильники пашут. У кого дома, у кого на даче». «У "ЗИЛа" мотор сильно рычит, но морозит он на совесть и корпус из металла», «Холодильник 50-х годов до сих пор живет на даче в сарае. Мы его подключаем в жару, когда нужно много холодных напитков», — написали пользователи сети.

Среди другой надежной техники россияне отметили стиральные машинки «Рига», телевизор «Неман» и радиолу «Латвия». «Тогда технику, да и прочие товары делали с расчетом на то, что она должна быть предельно надежной и прослужить долгие годы. Сейчас производители ориентируются прежде всего на получение прибыли, продукция стала "одноразовой"», — объяснили в комментариях «неубиваемость» советских бытовых приборов.

Ранее москвичи вспомнили о способе добычи дефицитной техники в СССР. Во второй половине 1980-х на предприятиях стали проводить «розыгрыши» среди самых заслуженных работников.