Раскрыта цена установки памятника Александру III в дореволюционной Москве

Цену установки памятника императору Александру III в дореволюционной Москве раскрыли авторы Telegram-канала «История Москвы». Скульптуру установили в столице в 1912 году.

«Для того, чтобы этот памятник поставить, потребовалось очень много сил и средств. Строили эту скульптуру 12 лет, а на само строительство ушло 2,5 миллиона рублей. Средства, кстати, приходилось собирать по всей стране», — говорится в сообщении.

Спустя всего шесть лет, 1918 году памятник демонтировали и сейчас на его месте стоит скульптура «Воссоединение», которая была установлена здесь в 2017 году.

Ранее пользователи сети раскритиковали новый памятник оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской, установленный в октябре в Москве.