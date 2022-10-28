Пользователи сети раскритиковали новый памятник певице Вишневской в Москве

Установленный в Москве новый памятник оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской раскритиковали участники группы «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» во «ВКонтакте». Многие пользователи сети считают, что черный цвет «кожи» артистки оказался неуместным.

«Черная скульптура, белые одежды. Красиво, но лучше было бы наоборот», «Ужас, летящий над городом. Привидение на метле», «А что у нас со скульптурой? Почему такие страшные произведения? Даже многоликие Ленины с протянутой рукой смотрятся не так агрессивно», «Женщина с черным лицом. Как символично», — прокомментировали юзеры.

Торжественное открытие памятника Вишневской прошло во вторник, 25 октября, на Остоженке рядом с Центром оперного пения. Монумент представляет собой фигуру артистки в белых одеяниях, установленную на узорный постамент. Его автор — народный художник РФ Александр Рукавишников.

Певица умерла 11 декабря 2012 года. Ее именем названы улица в районе Новокосино в Москве, колледж музыкально-театрального искусства №61, малая планета Солнечной системы №4919 и лайнер Airbus A321 компании «Аэрофлот».

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