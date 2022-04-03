Фото центра Москвы 2000-х годов заинтересовало россиян

Фото площади Мясницкие ворота, сделанное в 2007 году, заинтересовало россиян. Снимок выложили в группу «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Мнения по поводу того, каким был центр города в 2000-х годах, разделились. Некоторые отметили, что со сносом самостроя ситуация кардинально улучшилась. «Даже смотреть не хочется на это безобразие», «Сейчас станцию метро видно, а тогда и не разглядеть было. Как хорошо, что это снесли», — написали пользователи. Одна из пользовательниц сравнила тогдашнюю площадь у метро «Чистые пруды» с базаром.

Кто-то выразил мнение, что в подобном обустройстве улиц была своя неповторимая атмосфера. «Душевный был рыночек», «Любимая, душевная, уютная, родная Москва», «Хорошее было время. Доброе», — вспомнили комментаторы. Многие отметили, что площадь на снимке в нулевых годах была местом сбора молодежи и неформалов. «Верните мне мой 2007-й», — с сожалением заключил один из юзеров.

Ранее фотографии Москвы 2005 года заставили россиян признаться в ностальгии по той эпохе.