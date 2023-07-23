Цены на технику из каталога 2005 года заставили россиян поспорить

Каталог техники из 2005 года, опубликованный в Telegram-канале «Новости Москвы», заставил россиян поспорить. Выяснилось, что одни бытовые приборы за эти годы подорожали, а другие подешевели в несколько раз.

На снимках видно, что в ассортименте магазина «Эльдорадо» были представлены стиральные машины за шесть тысяч рублей, пылесос за пять тысяч рублей, холодильник за 14 тысяч рублей и плазменный телевизор за 68 тысяч рублей. Стиральные машины и холодильники за эти годы подорожали в среднем в два-три раза, однако телевизоры с развитием технического прогресса упали в цене. Пылесос в 2023 году можно приобрести по аналогичной стоимости.

Комментаторы порассуждали о том, как соотносилась стоимость техники в 2005 году с доходами людей. Некоторые обратили внимание, что в объявление в том же каталоге о работе продавцом-консультантом в «Эльдорадо» соискателю обещали зарплату 15-20 тысяч рублей. «Из этого же журнала за одну зарплату можно приобрести один холодильник», — отметили пользователи.

«Я тогда учителем работала, стиралку покупала в кредит» ,«Мобильный телефон за 15 тысяч — это было дико дорого, 17 тысяч была целая заплата взрослого тогда», «На зарплату продавца-консультанта можно купить холодильник или три стиралки. Ну и сейчас в принципе так же», — отметили комментаторы. Однако некоторые возразили, что их зарплата не сильно поднялась за последние 18 лет, а покупательская способность — упала.

Ранее россиян возмутили цены на одежду для школьников к 1 сентября. В одной из групп в сети опубликовали чек из московского магазина одежды с суммой почти 39 тысяч рублей только за комплект одежды для мальчика.