Историк раскрыла подробности дачного отдыха москвичей 200 лет назад

Подробности дачного отдыха москвичей в XIX веке в беседе с «Мослентой» раскрыла руководитель научно-исследовательского отдела Музея-заповедника «Царицыно» Александра Герасимова.

По ее словам, первые дачные участки под Москвой в районе Царицына начали появляться во второй половине XIX века. Столичная публика, в том числе купцы и мещане, собирались там для отдыха всей семьей или кругом друзей. Они устраивали пикники с самоварами, катались на лодках и просто наслаждались природой.

На дачах нередко ставились спектакли, проводились литературные чтения и концерты. Тогда же подмосковные участки стали очень востребованы у столичной интеллигенции. Это стало началом так называемых творческих дач. Именно там ученые, музыканты, писатели уединялись, чтобы получить вдохновение на создание новых работ, отметила собеседница.

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