В сети вспомнили лайфхак по покупке дефицитных товаров в СССР

«Приглашение» в магазин для приобретения обуви представляло собой бумагу на имя покупателя, заверенную печатью. В ней указывались даты, когда гражданин может купить сапоги в районных магазинах. «При покупке приглашение изымается», — предупреждала надпись на талоне.

В комментариях многие узнали документ ушедшей эпохи. «Ах, помню шикарные белые зимние сапоги на манке. 89-90-й год», «Мне было семь лет, мы гостили в Ленинграде у родственников и ходили с мамой и тетей, у которой гостили, в магазин, чтобы купить по такому приглашению маме сапоги», — написали пользователи. Кто-то отметил, что не помнит «приглашений» на покупку обуви, но застал талоны на еду, спиртное и хозтовары.

Пользователи вспомнили лайфхак, с помощью которого можно было закупиться дефицитными товарами — подача заявления в ЗАГС. «Чтобы купить посуду или ювелирное украшение, нужно было подать заявление на регистрацию брака. И ты попадал в специальный магазин для новобрачных», — описали схему в комментариях. Однако заставшие СССР юзеры подчеркнули, что такой хитростью можно было воспользоваться не более трех раз, в противном случае возрастала вероятность разоблачения.

Ранее в сети вспомнили продажу сигарет по талонам в 1990-е годы.