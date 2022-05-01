Раскрыты подробности проведения самой масштабной первомайской демонстрации

Как проходила самая масштабная первомайская демонстрация 1972 года в преддверии праздника раскрывает «Мослента».

Сама демонстрация состояла из парада физкультурников и парада пионеров, которые дарили цветы членам правительства. В завершении мероприятия состоялся проход по Красной площади колонн трудящихся от всех районов и главных предприятий столицы.

При этом в руках у участников парада были совершенно различные транспаранты, на которых были лозунги и портреты революционера Владимира Ленина, а также плакаты со словами: «Империализм — враг народов» и «Вьетнам победит!»

Ранее история перемещения здания Моссовета поразила россиян.