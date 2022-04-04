История перемещения здания Моссовета поразила россиян

Архивный снимок здания Моссовета, опубликованный в Telegram-канале «Старая Москва», натолкнул россиян на воспоминания о перемещении строения. Некоторых пользователей сети поразила эта история.

Во время расширения улицы Горького (ныне — Тверской) в 1937 году, здание Моссовета оказалось выдвинуто за красную линию, которая отделяет общественные территории от частных земельных участков, на 13 метров. Постройку решено было сохранить и передвинуть на необходимое расстояние.

Администраторы канала рассказали, что 16 сентября 1939 года начались работы по переносу дворца весом более 20 тысяч тонн. Для этого конструкцию укрепили металлическим каркасом и разобрали арки заднего двора. Весь процесс занял 41 минуту, что стало мировым рекордом по скорости перемещения дома.

«Вот такие мероприятия вызывают восхищение», «Всегда это меня поражало», «Двигали не только Моссовет, еще здание по Настасьинскому переулку, дом 2 (дом Сытина) и по Тверской, дом 6 (Саввинское подворье)», — прокомментировали юзеры.

Ранее скульптор раскрыл тайну московского «Дома со зверями».