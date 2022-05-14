Россияне вспомнили о своих детских заработках в 1990-е

О своих детских способах заработка денег в 1990-е вспомнили россияне в группе «Лихие 90-е. Поколение Х» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи написали, что имели карманные деньги благодаря сдаче бутылок, растений и металла.

«Я сдавал бутылки, это был мой первый бизнес», «Тоже сдавал бутылки и горжусь этим», «И я сдавал. Выручку тратил на мороженое», «Я промышлял бутылками и металлом», «Я помню, как в аптеку тысячелистник и еще какие-то цветы сдавали», — написали юзеры о заработках.

Один из участников группы вспомнил, что за бутылки с темным стеклом платили больше, чем за зеленые и прозрачные. Другой рассказал, что замачивал собранную тару в ванной, чтобы этикетки легче сходили. «Я домой стеснялся носить, замачивал в лужах», — поделился третий.

«В 11-12 лет мы с друзьями прекрасно жили за счет сдачи бутылок. Все теплые дни проводили на речке. На батон, лимонад и мороженое всегда хватало. В холодную погоду могли позволить себе кино», — написал фолловер интернет-сообщества.

Ранее пользователи сети вспомнили соки времен СССР, которые разливали из конусообразных колб. Стакан такого напитка обходился в 10-14 копеек.