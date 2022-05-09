В сети вспомнили разливные соки времен СССР

Пользователи сети «ВКонтакте» вспомнили соки времен СССР, которые разливали из конусообразных колб. Фотография появилась в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее».

Авторы поста напомнили, что в то время стакан сока стоил от 10 до 14 копеек. Юзеры стали уточнять цены: «Я помню такие соки продавали в универсаме. Там еще стоял блендер для молочного коктейля. И все было по 12 копеек», «Восемь копеек отдавал за березовый сок, а за томатный — 10», «Виноградный стоил 20 копеек», «Напиток из груши-дички около 9 копеек был», «12 копеек стоил яблочный сок», «Заранее подсоленный томатный стоил обходился в 11 копеек», «Гранатовый продавали по 27 копеек».

Часть пользователей высказались о том, что таких напитков уже не встретить. Они уверены, что в советское время их делали только из натуральных продуктов: «Соки были натуральными, сам процесс наливания в стакан не забудешь никогда», «На самом деле в советское время были очень вкусные не только соки. Все продукты были натуральнее», «Соки на розлив и запах от них стоял».

Ранее россияне вспомнили любимый в советское время напиток. Стакан напитка в то время стоил от восьми до одиннадцати копеек, выяснили пользователи сети.