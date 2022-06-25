Стало известно о детском парке на месте разрушенного кладбища в центре Москвы

О детском парке развлечений, построенном в центре Москвы на территории разрушенного кладбища «Мосленте» рассказал автор проекта «Забвение» Михаил Петров.

Стало известно, что некогда на территории Марьиной рощи было расположено Лазаревское кладбище. Сначала здесь хоронили неопознанных нищих, однако потом появились могилы и дворян, и даже представителей духовенства. Его территория была сильно запущена, надписи на некоторых памятниках невозможно было рассмотреть из-за огромных кустов сорняка.

В 1930 годах Лазаревское кладбище снесли и на его месте начали возведение парка детского отдыха, ныне — Фестивальный парк в Москве. При этом эксгумация могил здесь практически не проводилась, и большая часть усопших осталась лежать на своих местах.

Петров указал, что существуют свидетельства, что демонтаж и вывоз надгробий производился с опозданием, и в течение первых нескольких месяцев после открытия парка можно было наблюдать странное зрелище — дети играли на площадках, которые были установлены прямо посреди поваленных надгробий.

Ранее Петров перечислил уничтоженные московские кладбища.