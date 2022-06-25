История
Сегодня в 07:37
1 мин.

Стало известно о детском парке на месте разрушенного кладбища в центре Москвы

Стало известно о детском парке на месте разрушенного кладбища в центре Москвы
Фото: Михаил Петров

О детском парке развлечений, построенном в центре Москвы на территории разрушенного кладбища «Мосленте» рассказал автор проекта «Забвение» Михаил Петров.

Стало известно, что некогда на территории Марьиной рощи было расположено Лазаревское кладбище. Сначала здесь хоронили неопознанных нищих, однако потом появились могилы и дворян, и даже представителей духовенства. Его территория была сильно запущена, надписи на некоторых памятниках невозможно было рассмотреть из-за огромных кустов сорняка.

В 1930 годах Лазаревское кладбище снесли и на его месте начали возведение парка детского отдыха, ныне — Фестивальный парк в Москве. При этом эксгумация могил здесь практически не проводилась, и большая часть усопших осталась лежать на своих местах.

Петров указал, что существуют свидетельства, что демонтаж и вывоз надгробий производился с опозданием, и в течение первых нескольких месяцев после открытия парка можно было наблюдать странное зрелище — дети играли на площадках, которые были установлены прямо посреди поваленных надгробий.

Ранее Петров перечислил уничтоженные московские кладбища.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.