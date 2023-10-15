Раскрыта история дома Наркомфина в центре Москвы

Историю дома Наркомфина в центре Москвы, построенного в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР, раскрыли администраторы Telegram-канала «Неизвестная Москва».

«Он создавался как экспериментальный проект, призванный улучшить жизненный уровень рабочих и перестроить советского человека на коммунистический лад. Для этого создали довольно компактные квартиры-ячейки, рассчитанные на проживание одного-двух человек», — рассказали они.

По задумке, жильцы должны были обедать в столовой, читать книги и общаться — в общей библиотеке, а гулять — по галерее и крыше, где также можно было загорать. Заселившиеся в дом москвичи почти сразу не оценили эту идею. Людям хотелось больше времени проводить в своих квартирах и не пересекаться с соседями в общих зонах.

Уже в конце 1930-х годов в эпоху жилищного кризиса трехкомнатные квартиры переделали в коммуналки. В 2017 году началась глобальная реставрация дома, а в июле 2020 года здание было полностью отремонтировано.

Согласно информации на сайте дома Наркомфина, сейчас посетить здание в рамках экскурсии стоимостью 3000 рублей может любой желающий.

Ранее увлеченный вышивкой исторических зданий москвич назвал любимым дом Наркомфина.