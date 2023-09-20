Увлеченный вышивкой исторических зданий москвич назвал любимый столичный дом

Любимым дом Наркомфина назвал в беседе с «Мослентой» увлеченный вышивкой исторических зданий, сегодня работающий аналитиком Саша Браулов. По профессии он предметный дизайнер и художник.

«Все здания на своих вышивках я очень люблю, но сейчас мой фаворит — дом Наркомфина. Уникальнейшее сооружение, через судьбу которого можно просмотреть историю всей нашей страны, начиная с 1920-х годов: тут эксперименты и потрясения 20-х, изменения 60-х, запустение 90-х», — сказал москвич.

Браулов посоветовал горожанам сходить в этот дом на экскурсию и своими глазами все увидеть. Он бывал там до реставрации, во время и после, отметив невероятную трансформацию здания.

Ранее увлеченный вышивкой москвич высказался о немужских занятиях.