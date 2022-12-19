Россияне поспорили о доступности автомобилей в СССР

«А машины разве были когда-то в свободной продаже? Их же как-то по очереди распределяли?» — удивилась снимку одна из пользовательниц. О невозможности быстро купить авто в СССР вспомнили и другие фолловеры: по их рассказам, в 1970-е годы обзавестись личным транспортом действительно можно было, только отстояв длинную очередь. «У людей накопились деньги, сменился модельный ряд, владеть машиной стало технически доступно обычному человеку, не только автолюбителю», — объяснили в комментариях причины внезапного дефицита.

Однако фолловеры уточнили, что в 1950-1960-е годы очереди за автомобилями еще не было. В послевоенные десятилетия водительские права чаще встречались у профессиональных шоферов. «Спрос был меньше на машины, купить их, по рассказам, было сильно проще», — заявили в комментариях.

Ранее пользователи сети сравнили две популярные марки советских автомобилей — «Москвич» и «Жигули» и обсудили их достоинства и недостатки.