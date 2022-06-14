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Москвичка вспомнила о доступности ресторанов в СССР

Москвичка вспомнила о доступности ресторанов в СССР
Фото: Клинченко Борис / ТАСС

Фотографии знаменитого в СССР ресторана гостиницы «Украина» в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте» натолкнули москвичей на воспоминания о доступности общепита в те времена.

Одна из пользовательниц с ностальгией вспомнила, что отмечала в этом заведении свое 20-летие. По словам женщины, в 1960-х годах большинству советских людей были доступны походы в рестораны. «Нам в 90-е и нулевые даже чебуречная часто была не по карману», — с сожалением ответила другая подписчица.

Многие комментаторы рассказали, что ходили в ресторан «Украины». «Бывала в зеркальном зале этого ресторана», «Бывали с мужем! Часто посещали кафе, рестораны. Муж меня баловал. Сейчас одни воспоминания», — написали фолловеры.

Ранее россияне рассказали о любимых угощениях в ресторане гостиницы «Москва» в годы СССР.

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