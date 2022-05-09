Россияне вспомнили любимые угощения в ресторане гостиницы «Москва» в годы СССР

О любимых угощениях в ресторане гостиницы «Москва» в годы СССР вспомнили пользователи социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Как же я любила этот ресторан. Родители водили меня туда еще маленькой, помню его лет с пяти. Воспоминания сказочные!» — поделилась россиянка под снимком, сделанным в заведении в 1964 году. Женщина добавила, что позже не раз захаживала туда самостоятельно, с друзьями. Ее фаворитами в меню были салат «Столичный» и котлеты по-киевски.

Несколько юзеров отметили, что им очень нравилась подаваемая в этом ресторане солянка. Одна из участниц дискуссии вспомнила, что именно в этом месте собрала гостей в день своей свадьбы.

Ранее москвичи вспомнили о походах в ресторан «Прага» на Арбате в годы СССР.