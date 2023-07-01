Раскрыты подробности довоенных выпускных вечеров

Подробности довоенных выпускных вечеров раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Он в частности рассказал о скромных нарядах выпускников того времени.

По словам историка, при Советской власти выпускные балы отменили, назвав их «буржуазными пережитками». Обстановка на посвященных окончанию учебных заведений мероприятиях была строго-торжественная.

«Выпускникам под портретами Ленина и Сталина вручали дипломы. Преподаватели говорили, что впереди у бывших школьников новая жизнь и трудовые будни на благо великой страны», — описал события Бурт.

В середине 1930-х, продолжил он, школьные вечера с танцами стали понемногу возрождать. Но на празднике звучали только советские мелодии и вальс.

Одевались выпускники скромно. Немногие семьи могли позволить себе приобрести обновку для оканчивающего школу сына или дочери. Угощения в школах обычно не готовили, в лучшем случае на столах появлялся чай с пирожками.

«20 июня 1941 года в столичных школах прошли выпускные вечера, которые завершались танцами. После них вчерашние школьники шли гулять по городу, рассвет обычно встречали на Красной площади или на набережных Москвы-реки… Все надеялись, что война, которая бушевала на планете, обойдет Советский Союз стороной», — рассказал историк.

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