Опубликована история «филиала ада» в столичном метро

Причину называть станцию столичного метро «Выхино» «филиалом ада» раскрыл автор группы «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что станция была открыта 31 декабря 1966 года. До 1989-го она называлась «Ждановской» — в честь советского партийного и государственного деятеля Андрея Жданова. Переименовали ее в честь деревни Выхонь, бывшей в XVIII веке частью вотчины графов Шереметевых, а позже принадлежавшей Николо-Перервинскому монастырю.

«Внешний вид станции стал продуктом эпохи тотальной экономии, курс на которую взял пришедший к власти Никита Хрущев. Во время официального визита в США в 1959 году генсека впечатлили не только кукуруза и самообслуживание в столовых, но и станции нью-йоркского сабвея — наземные и на эстакадах», — рассказал автор.

«Филиалом ада» станцию прозвали из-за невероятной загруженности: в час пик поезда на ней настолько заполнялись, что на следующих остановках пассажиры попросту не могли протиснуться в двери. Но с продлением Таганско-Краснопресненской ветки пассажиропоток удалось разгрузить.

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