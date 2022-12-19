Раскрыты источники финансирования первой столичной электростанции за городом

Источники финансирования первой столичной электростанции за пределами города раскрыла «Мосленте» историк архитектуры НИУ ВШЭ, сотрудник Музея Мосэнерго и энергетики Москвы Юлия Шуленина. В 1914 году в 70 километрах от столицы была введена в эксплуатацию станция Электропередача.

«Строительство Электропередачи было задумано директором-распорядителем Московского отделения "Общества электрического освещения 1886 года" Робертом Классоном в 1909 году. Для финансирования ее строительства привлекались кредитные средства немецких и швейцарских банков», — рассказала Шуленина.

Станция, построенная около Богородска, сегодня носит название ГРЭС-3 имени Классона.

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