«Промышленное здание выдавала только дымовая труба». Когда появились и как работают сегодня московские электростанции

В архитектуре первых трех московских станций использовались элементы, которые соотносили эти здания с важными окружающими объектами. В ГЭС-2, например, повторяются некоторые детали Храма Христа Спасителя. А небольшая боковая башенка, которую сейчас восстановили, похожа на Спасскую башню Кремля. Сделано это, чтобы объединить здание с окружающим архитектурным ландшафтом, ведь при взгляде на центр Москвы можно видеть как раз ГЭС-2, и Храм Христа Спасителя и Кремль.

Движение городов-садов

В конце XIX — начале XX века электростанции во всем мире по большей части принадлежали акционерным обществам Томаса Эдисона или братьев Сименс. В 1886 году по инициативе братьев Сименс в Санкт-Петербурге было учреждено акционерное «Общество электрического освещения».

Значимость и престижность этих зданий была очень высока. В нашей стране этот пафос заметен чуть меньше, но в США даже было исследование «Дворцы электроэнергии». А в советские годы, в годы ГОЭЛРО электростанции описывали, как «Храмы молний».