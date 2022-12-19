«Промышленное здание выдавала только дымовая труба». Когда появились и как работают сегодня московские электростанции
Здания первых московских электростанций сегодня возрождаются для новой жизни. Самые вдохновляющие примеры — выставочные пространства Нового Манежа, разместившегося в стенах первой в Москве Георгиевской электростанции и ГЭС-2, превратившаяся в передовой современный Дом культуры. Историк архитектуры НИУ ВШЭ, сотрудник Музея Мосэнерго и энергетики Москвы Юлия Шуленина рассказала «Мосленте», как строились столичные электростанции до революции и при советской власти, во что они превратились сегодня и какие у них перспективы.
Первая московская электростанция
Первые промышленные предприятия в Москве начали строить еще в XVIII веке, а основной прорыв в развитии промышленной архитектуры города случился во второй половине XIX века. Тогда благодаря техническому прогрессу по всему миру выросли сотни предприятий.
Электростанции начали вводить в эксплуатацию в 1880-е годы. В это десятилетие они появились во всех крупнейших мировых столицах: Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Петербурге.
Первой центральной электростанцией Москвы стала Георгиевская, введенная в эксплуатацию в 1888 году недалеко от Кремля. Сегодня здание реконструировано и функционирует как выставочное пространство Новый Манеж.
Георгиевская электростанция, 1903 год
Фото: Предоставлено Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы
Сначала станции строили в центре
Во время первого этапа электрификации, который пришелся на конец XIX — начало XX века, станции строили в центре города, потому что передавать электричество на большие расстояния не позволяли технологии.
До революции «Общество электрического освещения 1886 года» построило Раушскую электростанцию, сегодня это — ГЭС-1 имени Петра Смидовича. А строительство ГЭС-2, которая в наши дни стала известным Домом культуры, инициировала Московская городская управа.
До революции ГЭС-2 носила название Трамвайной электростанции, так как ее строительство было вызвано необходимостью обеспечить энергией трамвайные линии города.
В тот период задачей архитекторов было встроить здание станции в историческую ткань города, в уже существующий архитектурный ландшафт. Поэтому архитекторы часто использовали фасад-декорацию. Например, по Георгиевской электростанции было сложно определить назначение здания. Промышленное сооружение выдавала только дымовая труба.
ГЭС-2, 2022 год
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»
В архитектуре первых трех московских станций использовались элементы, которые соотносили эти здания с важными окружающими объектами. В ГЭС-2, например, повторяются некоторые детали Храма Христа Спасителя. А небольшая боковая башенка, которую сейчас восстановили, похожа на Спасскую башню Кремля. Сделано это, чтобы объединить здание с окружающим архитектурным ландшафтом, ведь при взгляде на центр Москвы можно видеть как раз ГЭС-2, и Храм Христа Спасителя и Кремль.
Движение городов-садов
В конце XIX — начале XX века электростанции во всем мире по большей части принадлежали акционерным обществам Томаса Эдисона или братьев Сименс. В 1886 году по инициативе братьев Сименс в Санкт-Петербурге было учреждено акционерное «Общество электрического освещения».
Значимость и престижность этих зданий была очень высока. В нашей стране этот пафос заметен чуть меньше, но в США даже было исследование «Дворцы электроэнергии». А в советские годы, в годы ГОЭЛРО электростанции описывали, как «Храмы молний».
Ленин у карты ГОЭЛРО. 8 Всероссийский съезд Советов. Декабрь 1920 года
Фото: Предоставлено Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы
Тогда в качестве топлива использовали нефть и мазут, так что расположение электростанций в центре города негативно влияло на его экологическую обстановку. Тем временем в Англии конца XIX века возникло движение городов-садов. Это урбанистическая концепция расселения, при которой промышленные сооружения планировалось строить на периферии города.
Первая станция за городом
Станцию Электропередача, которую ввели в эксплуатацию в 1914 году, одной из первых построили не в центре города, а в отдаленном месте, как писал инженер Александр Винтер «в 70 километрах от Москвы, около города Богородска, в глуши озер, болот и лесов».
Общий вид Электропередачи (ГРЭС-3 имени Классона) до переустройства, 1915 год
Фото: Предоставлено Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы
Строительство Электропередачи было задумано директором-распорядителем Московского отделения «Общества электрического освещения 1886 года» Робертом Классоном в 1909 году. Для финансирования ее строительства привлекались кредитные средства немецких и швейцарских банков. Эта первая в России станция, работающая на торфе, сегодня носит название ГРЭС-3 имени Классона.
ГРЭС-3 имени Классона, 2019 год
Фото: Предоставлено Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы
На электростанциях в России работало немало немецких специалистов, особенно это было распространено до Первой мировой войны. Но после ее начала, а затем после революции многие из них были уволены. Международное взаимодействие завершилось. Но до этого, в 1912 году, для создания архитектурного проекта Электропередачи выбрали одного из самых передовых немецких архитекторов в промышленной сфере.
Герман Мутезиус был одним из основателей и идейных вдохновителей художественно-промышленного союза «Веркбунд». Его идея заключалась в том, чтобы объединить искусство и промышленный прогресс.
Архитекторы «Веркбунда» стремились взаимодействовать с промышленными компаниями. Они хотели создать новую функциональную архитектуру, в которой не было бы большого количества декоративных деталей, украшений. Первостепенное значение придавалось функциональности постройки.
Широко известна работа архитектора Петера Беренса с компанией AEG. Помимо дизайна изделий и фирменных шрифтов, он создавал и архитектуру строящихся заводов. Самый его известный проект — турбинный завод AEG, созданный в 1909 году, который очень напоминает Электропередачу.
Турбинный завод AEG, 2020 год
Фото: Doris Antony / Wikipedia
Если посмотреть на Георгиевскую станцию, ставшую Новым Манежем или ГЭС-2 — это архитектура эклектики и модерна. Там много элементов русского стиля, декоративных элементов. А в Электропередаче этого уже нет.
План ГОЭЛРО
План ГОЭЛРО был одобрен в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов. В соответствии с ним на территории всего Советского Союза под эгидой государства планировалось строительство 30 районных электростанций на местных видах топлива. Одними из первых реализованных объектов стали Каширская и Шатурская электростанции под Москвой.
Строительство Шатурской электростанции
Фото: Предоставлено Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы
Концепция города-сада в 1920 году уже была распространена по всему миру. Например, план поселка при Шатурской электростанции под Москвой создавался с участием братьев Весниных — в проекте заметны черты города-сада, а электростанция вынесена на периферию.
Но уже в 1922 году, когда строили Каширскую электростанцию, ее проектировали в центре поселка, который позднее стал городом. Таким образом, к 1930-м годам стала преобладать концепция социалистического города, где жилые кварталы формируются вокруг производственных зданий. В том числе, такое планировочное решение объяснялось идеологией того времени, ведь труд на заводе должен был стать центром жизни советского человека.
Митинг, посвященный торжественному открытию Каширской ГРЭС, 4 июня 1922 года
Фото: Предоставлено Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы
Станции рядом с железной дорогой и рекой
Впоследствии электростанции в Москве стали строить рядом с железной дорогой и Москвой-рекой. Яркий тому пример — Краснопресненская ТЭЦ-7, которую открыли в конце 1920-х годов для обеспечения Трехгорной мануфактуры. До недавнего времени она работала, но в 2012 году была выведена из эксплуатации. Из всех электростанций Москвы это самый яркий пример конструктивизма.
ТЭЦ-7, 1930-е годы
Фото: Предоставлено Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы
Были предложения разместить в здании ТЭЦ-7 Музей русского авангарда. Но, к сожалению, идея не получила своего развития, и сегодня будущее станции не определено. Ее главный корпус сегодня является объектом культурного наследия регионального значения. Остальные корпуса были выведены из охранной зоны.
Старейшая действующая электростанция России
От русского архитектурного авангарда осталось очень много памятников архитектуры, потому что в 1920-х совпали план ГОЭЛРО, эпоха авангарда, многие технические открытия. Передовые архитекторы получили возможность экспериментировать с промышленными формами, участвовать в строительстве электростанций. Не только в Москве, но и по всему Советскому Союзу тогда создавались десятки сооружений, заслуживающих внимания.
Интересный пример в Москве — построенная до революции Раушская электростанция, которая на сегодняшний день является старейшей действующей электростанцией России. В середине 1920-х годов проводилась ее модернизация, и архитектор Иван Жолтовский спроектировал котельную для ГЭС-1. Специально для описания этой станции исследователь Селим Хан-Магомедов ввел термин «гармонизированный конструктивизм», потому что в сооружении заметно стремление гармонизировать промышленное сооружение согласно пропорциям античного ордера.
Вид на гидроэлектростанцию ГЭС-1 во время снегопада с Парящего моста в парке "Зарядье".
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Сохранение и преобразование промышленной архитектуры
После войны начался процесс унификации. Для электростанций и других промышленных сооружений, которые строили в этот период, стремились выработать типовой проект, который бы использовался повсеместно. Этот подход сохраняется до сих пор, поэтому электростанции, которые строят сейчас, выглядят одинаково.
В последние десять лет более актуальными стали процессы реконструкции, ревитализации, сохранения и преобразования промышленных сооружений. Это касается как построек эпохи авангарда, так и дореволюционных зданий: Георгиевской электростанции, ГЭС-2. Хочется верить, что такие интересные с архитектурной точки зрения станции, как ТЭЦ-7 и ГРЭС-3 имени Классона также ждет интересное будущее.
Памятники промышленной архитектуры по всей Москве сейчас переживают второе рождение. Если говорить не только об электростанциях, мне нравится пример фабрики «Большевик». Дореволюционное сооружение несколько лет назад ревитализировали. Сейчас в одном из зданий этого комплекса располагается Музей русского импрессионизма. Впоследствии данный проект, созданный британским бюро John McAslan + Partners, получил премию International Property Awards в номинации «Редевелопмент. Коммерческая реновация».
Сегодня в Москве много промышленных зон, которые проходят через процесс ревитализации. Будем надеяться, что и здания знаковых московских электростанций ждет подобная судьба.