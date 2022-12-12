История
01:28, 12 декабря 2022
1 мин.

Москвичи вспомнили о фонтане на месте легендарного «Каменного цветка»

Фонтан «Рог изобилия». Москва, 1939 год.
Фонтан «Рог изобилия». Москва, 1939 год.
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

О предшественнике легендарного фонтана «Каменный цветок», созданного по проекту архитектора Константина Топуридзе и скульптора Прокопия Добрынина и расположенного на главной аллее ВДНХ, вспомнили подписчики группы «ВКонтакте» «Москва: История Москвы».

«С 1939 года недолгое время на ВДНХ на месте "Каменного цветка" стоял другой фонтан, который назывался "Рог изобилия". Он был обрамлен скульптурами двух больших "рогов". Но долго он не просуществовал», — рассказал автор канала.

Уточняется, что первоначальный фонтан был изготовлен из цемента и гипса — материалов, которые не предполагали долговечности конструкции. В 1954 году скульптура была снесена.

«А красивая вазочка! Если бы фрукты были выполнены из мрамора, отлично бы вписалась где-нибудь на ВДНХ такая композиция», — прокомментировал один из подписчиков сообщества.

Ранее москвичи выбрали любимые мосты и фонтаны столицы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.