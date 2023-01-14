Знаменитого форварда сборной СССР по хоккею сравнили с Владимиром Высоцким

С известным актером и музыкантом Владимиром Высоцким сравнил в своей статье на «Мосленте» знаменитого форварда сборной СССР по хоккею Валерия Харламова историк и журналист Валерий Бурт.

«Харламов — форвард ЦСКА и беспримерной "Красной машины", потрясающей сборной СССР — умел на ледяной площадке все. Его сольные номера заставляли восторженно реветь стадионы в Москве, Праге, Монреале, Стокгольме, Хельсинки», — отметил рассказчик.

Советский хоккей был всегда богат на таланты, но такого не было никогда, продолжил он. Объяснить феномен Харламова невозможно — то, что он делал, непостижимо, подчеркнул Бурт.

«Каждый раз Харламов, словно фокусник, доставал из своей "колоды" финтов новый, оригинальный, хитрее прежнего. Не зря же он говорил: "Люблю сыграть красиво…"», — поделился автор.

Бурт напомнил, что Харламов — многократный чемпион мира и двукратный победитель Олимпийских игр — был истинным любимцем публики. «Кроме Харламова, такой же популярностью в СССР пользовался, пожалуй, лишь Владимир Высоцкий. Кстати, они были знакомы», — заявил он.

Ранее россияне вспомнили о походах на спектакли с Высоцким в Москве. Чтобы попасть на постановку с участием столь известного артиста, приходилось «дежурить» у билетных касс с ночи, рассказали они.