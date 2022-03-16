Фото московского метро времен СССР вызвало споры россиян

Фотография времен СССР из столичного метро натолкнула пользователей сети на спор. Дискуссия разгорелась в Telegram-канале «Старая Москва».

На снимке запечатлены пассажиры, сидящие в вагоне с книгами, газетами и журналами в руках. Россияне обсудили популярное в народе мнение, что жители СССР были самой читающей нацией в мире. «Мои возрастные знакомые из интеллигенции говорят, что это миф», — опроверг это утверждение один из комментаторов. Однако с этим поспорили некоторые юзеры, заставшие советскую эпоху.

Кто-то заявил, что в СССР действительно много читали, однако из-за цензуры качество выпускаемой литературы было не очень высоким. «К сожалению, в это время мы были лишены многих мировых литературных шедевров», — написал один из пользователей. Ему возразили, что существовал популярный журнал «Иностранная литература», печатающий произведения авторов из многих стран мира. «А кроме "мировых шедевров" и читать было нечего?» — возмутились в комментариях, назвав фамилии советских писателей, в том числе братьев Стругацких.

Ранее фото советских букинистических магазинов заставило россиян поспорить о любви к чтению.