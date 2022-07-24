Фото советского поезда навеяло на россиян воспоминания о путешествиях

Фото советского поезда «Урал», опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва», навеяло на россиян воспоминания о путешествиях по железной дороге в те времена.

«Скорый фирменный поезд "Урал" на путях Казанского вокзала, 1986 год», — подписал снимок автор поста. Многие фолловеры канала вспомнили, что этот поезд в годы СССР следовал по маршруту Москва-Свердловск. Поезд продолжает ходить и после переименования Свердловска в Екатеринбург.

«Помню, его отправляли под марш "Прощание славянки" с первой платформы», — написал один из юзеров. «Это был мой любимый поезд! И любимый путь! Ездила с детства на нем, и порой два раза в год. Уютный, чистый, с приветливыми проводниками. Цветы висели в коридоре, плющи, в горшках с макраме. Сейчас увидела, вернулось ощущение счастья», — поделилась другая.

«А еще был такой же красный "Южный Урал", Москва-Челябинск. Собственно, он и сейчас есть, но уже в стандартной ливрее РЖД», — заметил участник дискуссии. Еще один пользователь рассказал, что его брат служил в уральском городе Чебаркуль, откуда каждый год приезжал с семьей в гости к московским родственникам. «Встречи в шесть утра, проводы... Добрые воспоминания», — написал он.

Ранее были названы самые популярные в первой половине 2022 года направления для путешествий на поезде у москвичей. Больше всего поездок совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом.