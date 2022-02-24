Россияне вспомнили о газировках из советских автоматов

Старое фото автоматов с газированной водой натолкнуло россиян на воспоминания. Снимок времен СССР, заставивший ностальгировать пользователей сети, выложили в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

«А вот кто помнит эти граненые стаканы и воду с сиропом?» — поинтересовалась автор топика. Многие ответили, что с удовольствием покупали газировку в автоматах. «Я любила выпить с двойным сиропом, наливала первую порцию, брала стакан в руку, бросала вторую монетку и уже добавляла еще сиропчику. Было очень-очень вкусно!» — поделилась одна из комментаторов. Другая женщина вспомнила, что заранее начинала копить к лету трехкопеечные монеты, чтобы расплачиваться за напитки в автомате.

Большинство отметило, что сейчас питье из общих стаканов на улице кажется антисанитарным и негигиеничным, однако советские люди на удивление не волновались по этому поводу. «У нас в Беляево алкаши брали вечерами стаканы, употребляли и ставили обратно. И никто не парился», «А главное, все пили и все было норм. Никаких пандемий», — подтвердили пользователи. Однако кто-то возразил, что в советские годы инфекционные больницы все же не пустовали.

Ранее пользователи сети высоко оценили вкус советской газировки.