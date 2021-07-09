Снимок старой Москвы американского фотографа разделил пользователей сети

Однако некоторых москвичей смутили детали на снимке. «Что-то мне кажется новодел какой-то. Не похоже на 60-е», «Смущает подвальная решетка. Кирпичики под автоматами, само место их установки. И еще плащ. Фасоны болоньевых плащей того времени были несколько иными. Без капюшонов».

Также пользователей разделил на два лагеря автомат: «Автомат уж больно яркий. Мне кажется в детстве они не такие были», «Сейчас такие автоматы кое-где появляются. По-моему, видела в Муроме в парке», — отметили россияне.

Другие же заявили, что газировка была очень вкусной, и что все пили из одного стакана. «Так вкусно всегда было и совсем не боялись, сполоснули, покрутили стаканчик и все! Можно наслаждаться!», «А какая вкусная была вода с сиропом за три копейки!» — вспомнили юзеры.

Ранее фото из центра Москвы, сделанное в 1994 году, ужаснуло пользователей сети. «90-е такие 90-е. Ни с чем не спутаешь», «Разительные изменения!», «Вот такой и помню Москву, 90-е годы моего студенчества. Ужас просто был...», «Похоже на снимки военного времени», — отреагировали пользователи.

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