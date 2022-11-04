История
07:24, 04 ноября 2022
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Раскрыты причины гонения на московских музыкантов во времена СССР

Раскрыты причины гонения на московских музыкантов во времена СССР
Фото: Е. Кондаков / ТАСС

Причины гонения на московский музыкантов во времена СССР раскрыл «Мосленте» научный консультант проекта «Джаз!100!Россия!», главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

«До середины 1940-х значительная часть джазовых коллективов страны работала в Москве. Потом началась печально известная "эпоха разгибания саксофонов". Джаз запрещен не был, это миф, легенда, но он был поставлен в невыносимые условия существования», — объяснил он.

Он добавил, что 10 февраля 1948 года в газете «Правда» появилось постановление, в котором было обозначено, что советскому человеку необходимо слушать советскую музыку, которую легко можно спеть, а не «формалистические извращения современных композиторов». Именно после и начались гонения на джаз.

«Употреблять само это слово в печати стало возможно только в связи с критикой буржуазной культуры. Все джаз-оркестры в стране были распущены», — добавил Мошков.

Ранее музыкальный концерт для возлюбленной устроил молодой человек возле ее дома на улице Приборостроителей в подмосковном Раменском.

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