Раскрыты причины гонения на московских музыкантов во времена СССР
Причины гонения на московский музыкантов во времена СССР раскрыл «Мосленте» научный консультант проекта «Джаз!100!Россия!», главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.
«До середины 1940-х значительная часть джазовых коллективов страны работала в Москве. Потом началась печально известная "эпоха разгибания саксофонов". Джаз запрещен не был, это миф, легенда, но он был поставлен в невыносимые условия существования», — объяснил он.
Он добавил, что 10 февраля 1948 года в газете «Правда» появилось постановление, в котором было обозначено, что советскому человеку необходимо слушать советскую музыку, которую легко можно спеть, а не «формалистические извращения современных композиторов». Именно после и начались гонения на джаз.
«Употреблять само это слово в печати стало возможно только в связи с критикой буржуазной культуры. Все джаз-оркестры в стране были распущены», — добавил Мошков.
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