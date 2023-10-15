Раскрыта причина появления грифонов на столичных зданиях

Причину появления грифонов на столичных зданиях раскрыла в беседе с «Мослентой» куратор выставки Музея Москвы «Как найти грифона» Екатерина Святицкая. Она пояснила, что изображения этих мифических существ в XIX веке помещались на здания, связанные с финансами.

«Если мы заходим на Биржевую площадь и видим здание Биржи 1870-х годов, грифоны изображены на ней наверху. Думаю, тут сохраняются древние смыслы, и туда они были помещены, чтобы охранять финансовые потоки», — объяснила она.

Эксперт уточнила, что древнегреческий историк Геродот еще много сотен лет назад считал, что именно грифоны охраняют скифское золото. Именно эта история могла лечь в истоки появления грифонов на старых зданиях в Москве.

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