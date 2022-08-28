Россияне поспорили из-за «интеллектуального отдыха» на скамейках в Москве

Из-за «интеллектуального отдыха» на скамейках в столичных парках и скверах поспорили пользователи сети под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото. На снимке двое мужчин в шляпах и кожаных плащах играют в шахматы.

«Интеллектуальный отдых на скамейке в сквере, 1969 год», — написал автор поста. В комментариях юзеры принялись вспоминать, где в Москве можно было увидеть подобную картину. «На Чистопрудном играли по рублю. Потом по три рубля», «На Патриках рубились каждый день», «И в Нескучном саду еще играли», «Народ, вы забыли про Гоголевский бульвар!», «Раньше в Эрмитаже целый павильон был, с прокатом досок, часов», — рассказали они.

Кто-то из участников дискуссии заметил, что и сегодня на улицах столицы люди продолжают играть в шахматы. Нашлось немало тех, кто усомнился в верности его слов. «Так, как раньше было, не играют, хватит врать!» — высказался один из них. Многие с ним поспорили. «Не везде, но играют. У нас даже дети во дворе играют», «Играют сейчас в Царицынском парке», «И в Сокольниках играют», «В Нескучном целый павильон есть. Стук фигур оттуда постоянно слышен», «В парке у моего дома специальные павильоны построили, со столами и скамейками. Там даже зимой играют. Сегодня мимо проходила — все столы заняты и рядом стоят "наблюдатели" за игрой», «Недавно сосед шел с шахматами на детскую площадку. Сказал: "Дети ждут!"», — подтвердили слова первого оратора москвичи.

Ранее в сети вспомнили об играх в лото и домино с соседями в столичных дворах. Несколько человек признались, что никогда не видели принимающих участие в подобных действах женщин.