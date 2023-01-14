Опубликованы подробности об испанских родственниках знаменитого хоккеиста

Подробности об испанских родственниках знаменитого московского хоккеиста, нападающего советской сборной, двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова в день его рождения опубликовала «Мослента».

Спортсмен родился в семье столичного слесаря Бориса Харламова и испанки по происхождению, токаря-револьвещицы Кармен Ориве-Абад (в Москве ее называли Бегонией), вывезенной с родины вместе с другими беженцами в 1930-х. Они познакомились на заводе «Коммунар», где вместе работали.

В детстве Харламов-младший вместе с матерью и сестрой Татьяной побывал в испанском городе Бильбао. Там он познакомился с дедом Бенито и некоторое время проучился в местной школе. Через некоторое время Бегония с детьми вернулась в Москву.

Много лет спустя у Харламова появилась идея вернуться в Бильбао, чтобы развивать там хоккей. Но осуществить задуманное он не успел. Хоккеист погиб в результате дорожной аварии в Подмосковье в возрасте 33 лет.

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