История
Сегодня в 01:13
1 мин.

Опубликована история самой известной трамвайной остановки в Москве

Опубликована история самой известной трамвайной остановки в Москве
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Историю самой известной трамвайной остановки в столице — «Красностуденческий проезд» на улице Дубки — опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало». Пост автор подкрепил двумя снимками, один из которых сделан в наши дни, второй — 71 год назад.

«Остановка появилась здесь в конце 1890-х, еще до того, как имение Петровско-Разумовское вошло в состав Москвы. В ту пору эта земля принадлежала Петровской земледельческой и лесной академии. Южную часть имения академия сдавала в аренду. Появился дачный поселок», — рассказал автор. Он уточнил, что Красностуденческий проезд в то время назывался Дачным проспектом.

Остановка была поставлена на линии парового трамвая. Ее первый павильон создал архитектор Франц Андреевич Когновицкий. «В советские годы тот павильон был разобран, на его месте появился типовой павильон по проекту Евгения Васильевича Шервинского с чугунными колоннами. Он до сих пор служит людям. В 2018 году павильон был реставрирован. Это объект культурного наследия», — добавил рассказчик.

Ранее была опубликована история самого романтичного чистильщика обуви в Москве. Его палатка много лет стояла на Тверском бульваре возле магазина «Армения».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.