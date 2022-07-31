Опубликована история самого романтичного чистильщика обуви в Москве

О самом романтичном столичном чистильщике обуви дяде Грише, палатка которого много лет стояла на Тверском бульваре возле магазина «Армения», рассказывал в одном из своих эссе известный журналист Юрий Рост. Историю вспомнила и опубликовала «Мослента».

По словам Роста, дядя Гриша был очень колоритной личностью. Невысокий, с выразительной мимикой человек в шляпе всегда сверкал черными глазами вслед проходящим мимо людям. Он был чем-то похож на актера Романа Карцева и в то же время напоминал Чарли Чаплина. Пройти мимо него было трудно, поэтому у дяди Гриши всегда было много клиентов, среди которых были даже известные писатели и артисты, писал журналист.

Дядя Гриша «виртуозно драил обувь двумя руками, напоминая барабанщика, который исполняет поэму экстаза». Его работа была блестящей как по исполнению, так и по результату. «При этом он не без озорства оценивал правителей и футболистов, тебя самого и известных киноактеров. И женщин. Вообще. Как материю. Нет-нет, без сальностей. Даже без слов. Одними бровями», — говорилось в эссе Роста. Все это, объяснял автор, говорило о том, что этот чистильщик обуви — неисправимый романтик.

Ранее были перечислены правила работы извозчиков в дореволюционной Москве. На спине у каждого из представителей старинной профессии в те годы обязательно указывался номер.