Раскрыта история появления знаменитого «китайского дома» в Москве

Историю появления знаменитого «китайского дома» на Мясницкой улице раскрыла «Мослента» в материале журналиста и историка Валерия Бурта. Изначально здание в центре Москве, купленное предпринимателем Перловым в середине XIX века, не было выполнено в азиатском стиле.

Чайный дом был переделан зодчими Романом Клейном и Кириллом Гиппиусом в 1896 году. Мастера отделали фасад керамическими плитками, над дверью повесили декорации в виде морд животных, а надписи над витринами стилизовали под иероглифы. Торговец Перлов перестроил магазин к приезду в Москву регента молодого китайского императора Ли Хунг-Чанга, который собирался посетить коронацию правителя Николая II.

«Стало известно, что Ли Хунг-Чанг остановится в доме чайного торговца Перлова, но какого — не знали. Сергей Васильевич жаждал увидеть авторитетного гостя у себя и потому произвел основательную и дорогостоящую перестройку в китайском стиле. Однако к его досаде регент остановился на 1-й Мещанской, а "китайскую шкатулку" так и не увидел», — рассказал Бурт.

Ранее была опубликована история «дома-паровоза» в Москве. Необычное здание на Новой Басманной улице построили в XVII веке.