История
20:20, 21 января 2023
1 мин.

Раскрыта история первого подземного перехода в Москве

Раскрыта история первого подземного перехода в Москве
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Историю появления в Москве первого подземного перехода раскрыли администраторы Telegram-канала «История Москвы». Считается, что первым в столице построили переход под Садовым кольцом на станции метрополитена Филевской линии «Смоленская».

«Он был построен в 1935 году. Но, на самом деле, изначально предназначение его было другим. Он строился в качестве перехода от одной станции метро к другой», — рассказала авторы. Однако, долгие годы в советской Москве это был единственный подземный пешеходный переход, вплоть до 1959 года

Ранее в сети раскрыли происхождение названия Патриарших прудов в столице. Стало известно, что в этом районе несколько веков назад располагалась резиденция патриархов.

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