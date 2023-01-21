Раскрыта история первого подземного перехода в Москве

Историю появления в Москве первого подземного перехода раскрыли администраторы Telegram-канала «История Москвы». Считается, что первым в столице построили переход под Садовым кольцом на станции метрополитена Филевской линии «Смоленская».

«Он был построен в 1935 году. Но, на самом деле, изначально предназначение его было другим. Он строился в качестве перехода от одной станции метро к другой», — рассказала авторы. Однако, долгие годы в советской Москве это был единственный подземный пешеходный переход, вплоть до 1959 года

Ранее в сети раскрыли происхождение названия Патриарших прудов в столице. Стало известно, что в этом районе несколько веков назад располагалась резиденция патриархов.