Раскрыта история названия Патриарших прудов в Москве

Происхождение названия Патриарших прудов в столице было раскрыто в группе «ВКонтакте» «Москва. История Москвы». В этом районе несколько веков назад располагалась резиденция патриархов.

«Раньше на месте Патриарших прудов находилось Козье болото. В XVII веке здесь образовалась резиденция московских патриархов. На месте болота решили обустроить Козью слободу», — рассказал автор поста.

Он добавил, что для разведения рыбы к последующему приготовлению ее к патриаршему столу на этом месте вырыли три пруда, и один из них сохранился до сегодняшних дней.

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