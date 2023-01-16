История
02:13, 16 января 2023
1 мин.

Раскрыта история названия Патриарших прудов в Москве

Раскрыта история названия Патриарших прудов в Москве
Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Происхождение названия Патриарших прудов в столице было раскрыто в группе «ВКонтакте» «Москва. История Москвы». В этом районе несколько веков назад располагалась резиденция патриархов.

«Раньше на месте Патриарших прудов находилось Козье болото. В XVII веке здесь образовалась резиденция московских патриархов. На месте болота решили обустроить Козью слободу», — рассказал автор поста.

Он добавил, что для разведения рыбы к последующему приготовлению ее к патриаршему столу на этом месте вырыли три пруда, и один из них сохранился до сегодняшних дней.

Ранее был объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве.

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