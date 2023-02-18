Раскрыта история самого первого рынка в Москве

Историю самого первого рынка в Москве раскрыли авторы Telegram-канала «История Москвы». Он располагался в центре столицы прямо у стен Кремля, место с лавками и товарами так и называлось — Торг.

«В 1661 году всем известную территорию начали именовать Красной площадью. А еще до этого, в 1493 году, после крупного пожара, который произошел на торговой площадке, Иван III приказал перенести все строения примерно на 109 сажен от Кремля», — говорится в публикации.

Ранее некогда самый популярный столичный рынок раскритиковали москвичи. Поводом для дискуссии стала фотография пустыря, на котором располагались торговые ряды Черкизовского рынка.