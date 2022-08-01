Город
Сегодня в 02:31
1 мин.

Москвичи раскритиковали некогда самый популярный столичный рынок

Москвичи раскритиковали некогда самый популярный столичный рынок
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Некогда самый популярный столичный рынок раскритиковали москвичи в группе «MOSCOW XXI» социальной сети «ВКонтакте». Поводом для дискуссии стала фотография пустыря, на котором располагались торговые ряды.

«Лично я рад, что он закрылся. То еще местечко было», «Я помню эту не лучшую репутацию», «Из-за этого местечка челночные автобусы, заведенные фуры постоянно стояли под окнами у тех, кто жил на близлежащих улицах, толпы полулегальных мигрантов в районе находились», «Хорошо помню его, приходилось по первой работе приезжал сдавать груз в автобусы», — написали юзеры.

Подписчики группы напомнили, что рынок не исчез, а просто переехал на «Садовод». По их мнению, это хороший выход, поскольку «по сравнению с черкизоном рынок на 14 километре МКАД — очень цивилизованное место».

«Мы с моим другом ездили туда у торгашей сумки поясные с деньгами резать. Вполне успешно наши поездки проходили», — похвастался сомнительными «достижениями» на "Черкизовском" один из пользователей.

Ранее москвичи вспомнили покупки на знаменитом Птичьем рынке. Автор топика опубликовала снимок с места торговли, датированный 80-ми годами прошлого века, и подписала, что на Калитниковском рынке всегда было много народу.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.