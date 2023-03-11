История
22:18, 11 марта 2023
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Опубликована история первой велосипедной дорожки в Москве

Маршрут первой велосипедной дорожки в Москве растягивался до села Всехсвятского.

Опубликована история первой велосипедной дорожки в Москве
Фото: ТАСС

Историю первой велосипедной дорожки в Москве опубликовал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Ее маршрут, по его словам, проходил вдоль Ленинградского проспекта и растягивался от Белорусского вокзала до села Всехсвятского.

«Сейчас вся Москва усыпана велодорожками и можно выбрать, где покататься, не сталкиваясь и не пересекаясь с пешеходами. А ведь первая такая дорожка в столице появилась только в 1897 году», — отметил автор в сообществе «Москва: История Москвы».

Он уточнил, что первая велодорожка была предназначена строго для велосипедистов: пешеходам строго запрещалось ходить по ней.

Ранее была раскрыта история самого первого рынка в Москве. Он располагался в центре столицы прямо у стен Кремля.

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