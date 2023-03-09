История
05:34, 09 марта 2023
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Раскрыта история названия района Капотня на юго-востоке Москвы

Москвичам рассказали о происхождении названия района Капотня от слова «коптить».

Раскрыта история названия района Капотня на юго-востоке Москвы
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Происхождение названия района Капотня на юго-востоке столицы было раскрыто в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».

«Название района Капотня, как легко можно догадаться, произошло от слова "коптить"», — рассказал автор поста.

По его данным, исторически на месте района находилось одноименное село, жители которого занимались ловлей и копчением рыбы.

Пользователи в комментариях отметили, что нынешнее название района вполне подходит и под сегодняшние реалии. «Там и сейчас коптят», «С постройкой МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод — прим. «Мосленты») название района наполнилось новыми смыслами», — написали подписчки.

Ранее была раскрыта история названия Мажорова переулка в Москве.

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