Раскрыта история названия района Капотня на юго-востоке Москвы

Происхождение названия района Капотня на юго-востоке столицы было раскрыто в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».

«Название района Капотня, как легко можно догадаться, произошло от слова "коптить"», — рассказал автор поста.

По его данным, исторически на месте района находилось одноименное село, жители которого занимались ловлей и копчением рыбы.

Пользователи в комментариях отметили, что нынешнее название района вполне подходит и под сегодняшние реалии. «Там и сейчас коптят», «С постройкой МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод — прим. «Мосленты») название района наполнилось новыми смыслами», — написали подписчки.

Ранее была раскрыта история названия Мажорова переулка в Москве.