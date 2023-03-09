Раскрыта история названия района Капотня на юго-востоке Москвы
Москвичам рассказали о происхождении названия района Капотня от слова «коптить».
Происхождение названия района Капотня на юго-востоке столицы было раскрыто в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».
«Название района Капотня, как легко можно догадаться, произошло от слова "коптить"», — рассказал автор поста.
По его данным, исторически на месте района находилось одноименное село, жители которого занимались ловлей и копчением рыбы.
Пользователи в комментариях отметили, что нынешнее название района вполне подходит и под сегодняшние реалии. «Там и сейчас коптят», «С постройкой МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод — прим. «Мосленты») название района наполнилось новыми смыслами», — написали подписчки.
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