История
06:34, 28 января 2023
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Раскрыта история названия Мажорова переулка в Москве

Раскрыта история названия Мажорова переулка в Москве
Фото: Наталья Николаева / Фотобанк Лори

История возникновения названия Мажорова переулка на востоке столицы была раскрыта в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы». Выяснилось, что топоним имеет отношение к музыке, а с мажорами, представителями «золотой молодежи», никак не связан.

«Название этого переулка с избалованными детьми не связано. Переулок соединяет Щербаковскую и Малую Семеновскую улицы. Название Семеновской улицы пошло от села Семеновского, где когда-то был оркестр Семеновского гвардейского полка», — рассказал администратор сообщества.

Переулок же получил такое название благодаря главному полковому барабанщику — тамбурмажору, подчеркнул автор.

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