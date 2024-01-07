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История
08:42, 07 января 2024
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Раскрыта история спасения колоколов одного из столичных монастырей

Звонарь раскрыл историю о спасении колоколов Данилова монастыря.

Раскрыта история спасения колоколов одного из столичных монастырей
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Историю о спасении колоколов Данилова монастыря в Москве раскрыл «Мосленте» звонарь собора Александра Невского в Волгограде Александр Моренов.

У меня есть друзья в колокольном центре при Даниловом монастыре, где находится самый благозвучный, можно сказать, лучший в России набор колоколов с многовековой историей. Он сохранился и дошел до наших дней благодаря невероятному стечению обстоятельств — в 1925 году советское правительство по цене металлолома продало колокола монастыря американскому бизнесмену Чарльзу Крейну

Таким образом Крейн спас колокола от переплавки, уверен Моренов. Он вывез их из страны и подарил весь набор Гарвардскому университету. В сентябре 2008 года все колокола вернулись в Москву, а в Гарварде их согласились обменять на копии, которые специально для этого отлили в России и отправили в США.

Ранее операция по спасению 300-килограммового быка в Подмосковье попала на видео.