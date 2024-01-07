Раскрыта история спасения колоколов одного из столичных монастырей

Таким образом Крейн спас колокола от переплавки, уверен Моренов. Он вывез их из страны и подарил весь набор Гарвардскому университету. В сентябре 2008 года все колокола вернулись в Москву, а в Гарварде их согласились обменять на копии, которые специально для этого отлили в России и отправили в США.

Ранее операция по спасению 300-килограммового быка в Подмосковье попала на видео.