Операция по спасению 300-килограммового быка в Подмосковье попала на видео

Бык по имени Дик сбежал от хозяина повалив забор загона. На соседнем участке он провалился в заброшенный колодец. Работники дежурной смены прибыли на вызов, соорудили конструкцию из строительских стропов и деревянных досок и вытянули быка на поверхность. Дик не пострадал и был возвращен хозяину.

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