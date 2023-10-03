04:24, 03 октября 2023
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Операция по спасению 300-килограммового быка в Подмосковье попала на видео
Спасатели вытащили из колодца 300-килограммоввого быка в Щелково.
Кадр: Telegram-канал «ГКУ МО Мособлпожспас»
В деревня Корякино городского округа Щелково в Подмосковье бык весом 300 килограммов провалился в заброшенный колодец. Об операции по спасению животного рассказал ГКУ МО «Мособлпожспас».
Бык по имени Дик сбежал от хозяина повалив забор загона. На соседнем участке он провалился в заброшенный колодец. Работники дежурной смены прибыли на вызов, соорудили конструкцию из строительских стропов и деревянных досок и вытянули быка на поверхность. Дик не пострадал и был возвращен хозяину.
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