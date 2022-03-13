Россияне вспомнили качели-лодочки в московских парках времен СССР

Россиянин опубликовал фото времен СССР с качелями-лодочками в Facebook-группе «Москва — та!». В комментариях пользователи вспомнили, в каких парках встречали подобные.

«1954 год. Качели в ЦПКиО имени Горького», — так подписал снимок автор поста. В кадр попал знаменитый советский аттракцион, на котором нужно было качаться парами, а также толпа из взрослых и детей, ожидающих своей очереди.

«Такие же были в "Сокольниках"», «Популярный объект каждого парка в те времена!», «Мой любимый парк. Жила недалеко — вся юность там прошла», «В 70-80-х часто ходили в парк Горького. И как же я любила на этих лодочках качаться! А вот муж боялся», — поделились воспоминаниями фолловеры интернет-сообщества.

«Очень жаль, что сейчас их уже нет», — отметил один из юзеров. «Мы на таких же катались в Истре году в 2012-м. Но вскоре после этого и там их не стало…» — рассказала участница дискуссии.

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