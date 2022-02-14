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Москвичи вспомнили старые телефонные автоматы в переходах метро

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Москвичи вспомнили старые телефонные автоматы в переходах метро
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Москвичи в группе Facebook «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» вспомнили старые телефонные автоматы в переходах метро.

Автор поста опубликовал фото, сделанное в 2005 году у станции метро «Аэропорт». «Ретро. Автоматы, при помощи которых люди общались между собой. Сейчас бы их стоило запретить из-за возможной передачи вируса. Но кто об этом думал раньше», — добавил москвич.

В комментариях пользователи отметили, что хоть с тех пор и прошло 17 лет, и уже выросло новое поколение россиян, которые даже не знают о существовании таких аппаратов, последние пока нельзя отнести к ретро. «Трубочки достаточно современные. И кнопочки. А на самом деле всегда было не очень приятно по ним звонить. Именно по санитарным причинам. Без всякого ковида», — написали жители столицы.

Также одна из участниц сообщества задалась вопросом, остались ли где-то в почтовых отделениях телеграф услуги международных переговоров.

Ранее фотографии Москвы 2005 года заставили россиян погрузиться в воспоминания о прошлом.

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