Россияне поспорили о качестве фруктов на московском рынке советских времен

Россияне поспорили о качестве фруктов на прилавках советских времен под фотографией овощного рынка у станции метро «Арбатская», сделанной в середине ХХ века и опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва».

«Свеженькие, мятые фрукты, без консервантов, без ГМО, без воска, без газа… Но мятые. Вам такие нравились?» — поинтересовался один из юзеров. «Нравились. Но как это — без ГМО? Без пестицидов, скорее... Но так не было, "химия" была повсеместно», — ответили ему.

«Необъективно сравнивать свое отношение к тому, что вы видели тогда, и тому, что видите сейчас. Сравните ощущения счастья и удовлетворения своих родителей от того, что было тогда, со своими ощущениями сейчас. Это будет правильнее с социологической и статистической точки зрения», — посоветовал первому комментатору другой участник дискуссии.

Еще одна подписчица не поняла, в чем минус воска. «Благодаря ему сегодня фрукты долго не портятся. Если же он мешает, можно его просто смыть», — написала она.

«Я сейчас обожаю абрикосы в сиропе, а тогда их нигде не было, даже в Европе. Потому что не было дешевых рефрижераторов хотя бы», — попытался объясниться зачинщик спора.

Ранее москвичи с ностальгией вспомнили закрытый Лефортовский рынок на юго-востоке столицы. «Там можно было найти все, что нужно: от редиски до лампочки», — отметил один из них.